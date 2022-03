fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Man Utd chce Lewandowskiego

Manchester United latem planuje kolejną ofensywę transferową, która ma sprawić, że zespół w końcu wróci na szczyt. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Premier League jest polski napastnik. Lewandowski pytany w ostatnim czasie o plany na najbliższe miesiące, nie zamykał sobie drzwi na żaden ruch, co sprawia, że przyszłość 33-latka jest niejasna.

Lewandowski ma kontrakt ważny z Bawarczykami do końca czerwca 2023 roku. Mając na uwadze to, że nieuchronnie zbliża się ostatni rok umowy polskiego zawodnika z Bayernem, to coraz realniejszy jest scenariusz związany ze zmianą klubu przez Lewego.

Klub z Monachium zdaje sobie sprawę z tego, w jakim położeniu się znajduje. W związku z tym szuka możliwości do zastąpienia Lewandowskiego. W kontekście gry w Bayernie wymienia się takich piłkarzy jak: Erling Haaland, Dariwn Nunez, Alexander Isak, czy Karim Adeyemi.

Z drugiej strony Man Utd chce za wszelką cenę włączyć się do gry o najwyższe cele z takimi ekipami jak: Man City, Liverpool i Chelsea. Stąd chęć sfinalizowania transferu z udziałem Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski znajduje się jednak także na celowniku Atletico Madryt, czy Arsenalu, które monitorują sytuację zawodnika. Real Madryt też nie jest obojętny na los Lewego. Chociaż głównym celem wydaje się jednak Erling Haaland. Kylian Mbappe jest z kolei traktowany za pewniaka do gry w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu.

