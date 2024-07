Maguire znów blisko odejścia z Manchesteru United. Trudna decyzja przed Anglikiem

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Maguire ma dwie opcje do wyboru

Harry Maguire miał już niemalże podpisany kontrakt z West Ham United, jednak transfer upadł z powodu nieporozumień dotyczących wynagrodzenia. Po tym incydencie, Anglik zdołał wywalczyć sobie miejsce w składzie Manchesteru United, występując w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając cztery bramki i notując dwie asysty.

Pomimo poprawy formy w poprzednim sezonie, przyszłość Maguire’a na Old Trafford nie jest pewna. Według talkSPORT, Manchester United jest gotowy rozważyć oferty za swojego obrońcę, aby przebudować skład po rozczarowującej kampanii w Premier League. Kontrakt Maguire’a wygasa na koniec nadchodzącego sezonu, co oznacza, że obecne okno transferowe może być ostatnią szansą na uzyskanie przyzwoitej opłaty za jego transfer.

Maguire przyciąga uwagę klubów z Włoch, co mogłoby oznaczać powtórzenie ścieżki Chrisa Smallinga, który opuścił Old Trafford i przeniósł się do Romy w 2019 roku. Mimo odrodzenia formy, Manchester United nie uważa Anglika za piłkarza kluczowego, szczególnie w kontekście planowanych wzmocnień defensywy.

United pracuje nad podpisaniem kontraktu z Matthijsem de Ligtem z Bayernu Monachium, co mogłoby utrudnić Anglika utrzymanie miejsca w podstawowym składzie. Erik ten Hag może preferować duet de Ligt – Lisandro Martinez jako centralnych obrońców, co postawi Maguire’a przed wyborem bycia rezerwowym lub szukania nowego klubu.

