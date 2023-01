fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Manchester United porozumiał się w sprawie wypożyczenia Marcela Sabitzera. Transfer pomocnika Bayernu Monachium będzie ostatnim ruchem “Czerwonych Diabłów” w trakcie styczniowego okienka – informuje Sky Sports.

Manchester United finalizuje wypożyczenie Marcela Sabitzera

Będzie to ostatni styczniowy transfer Anglików

“Czerwone Diabły” skupią się latem na ściągnięciu napastnika

Koniec transferów na Old Trafford

Manchester United finalizuje wypożyczenie Marcela Sabitzera. To następstwo poważnej kontuzji, która eliminuje Christiana Eriksena z gry nawet na trzy miesiące. “Czerwone Diabły” przystąpiły do prac nad ściągnięciem zastępcy, którym zostanie właśnie pomocnik Bayernu Monachium. Kluby doszły do porozumienia w sprawie półrocznego wypożyczenia bez opcji późniejszego wykupu.

Austriak będzie tym samym ostatnim styczniowym ruchem klubu z Old Trafford. Zima była w jego wykonaniu dosyć uboga, na co wpływ miały również ograniczenia finansowe. Manchester United wypożyczył Jacka Butlanda oraz Wouta Weghorsta. Obaj są jedynie uzupełnieniami kadry, choć holenderski napastnik w wielu meczach powinien zagrać od pierwszej minuty.

🚨 Marcel Sabitzer will be Manchester United's only signing today.



(Source: @skysports_sheth) #DeadlineDay — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2023

W ostatnich dniach mówiło się, że “Czerwone Diabły” mogą w styczniu pozyskać jeszcze jednego napastnika, również na zasadach wypożyczenia. Odłożono jednak ten plan w czasie, bowiem głównym celem na letnie okienko będzie właśnie ściągnięcie jakościowego strzelca. W tym przypadku angielski gigant przygotowuje się do ogromnego wydatku. Na liście życzeń znajdują się takie nazwiska, jak Harry Kane czy Victor Osimhen.

Zobacz również: