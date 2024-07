Manchester United stara się wzmocnić linię defensywną. Jak informuje dziennik Daily Mail do Evertonu wpłynęła oferta za Jarrada Branthwaite'a. Czerwone Diabły oferują łącznie 50 mln funtów.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Oficjalna oferta Man United za Branthwaite’a, w grze 50 mln funtów

Manchester United w letnim oknie transferowym chce pozyskać nie jednego, a dwóch środkowych obrońców. Czerwone Diabły prowadzą negocjację z Matthijsem de Ligtem, który jest coraz bliżej dołączenia do zespołu Czerwonych Diabłów. W międzyczasie trwają również pracę nad pozyskaniem utalentowanego stopera z Evertonu – Jarrada Branthwaite’a. Z najnowszych wieść wynika, że klub z Old Trafford po pierwszym fiasku przeszedł do ataku i złożył za Anglika nową, a przede wszystkim wyższą ofertę.

O ponownej ofercie ze strony Manchesteru United poinformował Chris Wheeler z portalu Daily Mail. Nowa propozycja jego zdaniem ma zawierać kwotę stałą w wysokości 45 milionów funtów oraz 5 mln zapisane w formie bonusów. Póki co nie wiadomo jak na kolejną ofertę za 22-letniego obrońcę zareaguje Everton. Warto odnotować, że pierwsza propozycja Czerwonych Diabłów została kategorycznie odrzucona. Władze trzykrotnych triumfatorów Ligi Mistrzów oferowały zaledwie 35 mln, a The Toffees oczekują ok. 65/70 mln, aby zgodzić się na sprzedaż kluczowego zawodnika.

Jarrad Branthwaite do Evertonu trafił w 2020 roku za niespełna 1,1 miliona euro z Carlisle United. W międzyczasie był również wypożyczany do Blackburn czy PSV Eindhoven. W poprzednim sezonie wystąpił w 41 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 3 bramki. Młody stoper zadebiutował również w reprezentacji Anglii na zgrupowaniu poprzedzającym Euro 2024. Pierwszy mecz w kadrze zagrał na początku czerwca, gdy Anglia podejmowała Bośnię i Hercegowinę.