Man United wyłoży na stół fortunę? Chce gwiazdę Serie A

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kenan Yildiz celem transferowym Manchesteru United

Manchester United wciąż nie może odnaleźć odpowiedniej formy w trwającym sezonie, mimo że przed startem aktualnej kampanii angielski klub poczynił poważne wzmocnienia składu. Ekipa Czerwonych Diabłów kompletnie zawodzi w Premier League, dlatego coraz częściej mówi się o kolejnych transferach, które miałyby pomóc drużynie Red Devils wrócić na szczyt. Jednym z głównych celów angielskiego giganta jest Kenan Yildiz, skrzydłowy Juventusu, który w ostatnich miesiącach stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych zawodników w Europie.

Jak informuje serwis „FootballTransfers.com”, Manchester United jest gotowy zaoferować aż 90 milionów euro za tureckiego gwiazdora. Tak wysoka kwota mogłaby skłonić działaczy 36-krotnego mistrza Włoch do rozpoczęcia negocjacji w sprawie sprzedaży swojego utalentowanego piłkarza. Klub z Old Trafford widzi w Yildizie zawodnika, który mógłby wnieść do formacji ofensywnej więcej kreatywności oraz dynamiki. O podpis 19-latka walczyć będą także inne europejskie potęgi. Według doniesień młodzieńca obserwują również Chelsea, Arsenal oraz Liverpool.

Kenan Yildiz to jeden z największych talentów tureckiego futbolu ostatnich lat. Skrzydłowy trafił do zespołu Starej Damy z akademii Bayernu Monachium i błyskawicznie wywalczył sobie miejsce w pierwszym zespole Juventusu. W bieżącym sezonie rozegrał 12 meczów, w których zdobył 5 bramek oraz zanotował 6 asyst, potwierdzając swój ogromny potencjał. Jego kontrakt z turyńskim gigantem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a aktualna wartość rynkowa piłkarza wynosi około 75 milionów euro. Włoski klub z pewnością nie odda swojej młodej gwiazdy łatwo, ale tak duża oferta z Manchesteru może okazać się trudna do odrzucenia.