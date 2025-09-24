Man United wskazał priorytet na zimowe okienko. Gigant szykuje transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sevilla może stracić gwiazdę. Lucien Agoume priorytetem transferowym Manchesteru United

Manchester United powoli łapie rytm w sezonie 2025/26. Choć drużyna Rubena Amorima sensacyjnie odpadła już w Pucharze Ligi Angielskiej po porażce z czwartoligowym Grimsby Town, to w Premier League prezentuje się coraz lepiej. W ostatnich trzech kolejkach Czerwone Diabły odniosły dwa zwycięstwa, a w hicie 5. kolejki pokonały Chelsea (2:1) na Old Trafford. Na ten moment ekipa portugalskiego menedżera zajmuje 11. miejsce w tabeli.

Mimo poprawy wyników, w klubie dobrze wiedzą, że potrzebne są kolejne wzmocnienia, szczególnie w środku pola. Casemiro, choć wciąż odgrywa ważną rolę, powoli zbliża się do końca swojej przygody na Old Trafford. Brazylijczyk, którego kontrakt wygasa latem 2026 roku, zmaga się z wahaniami formy, a coraz częściej mówi się o konieczności znalezienia jego następcy.

Na liście życzeń United znalazł się francuski pomocnik Lucien Agoume z Sevilli. 23-latek w obecnym sezonie La Liga imponuje statystykami. Notuje średnio ponad dwa przechwyty na mecz i może pochwalić się 88-procentową celnością podań. Nic dziwnego, że zwrócił uwagę skautów z Old Trafford.

Sevilla chętnie zatrzymałaby swojego zawodnika, lecz problemy finansowe mogą zmusić klub do sprzedaży. Według doniesień, Agoume może być dostępny za około 30 milionów euro. Z drugiej strony Andaluzyjczycy nie chcą stracić kluczowego gracza w połowie sezonu.

Warto dodać, że latem Manchester United również szukał wzmocnień w środku pola. Na celowniku Czerwonych Diabłów znajdowali się wówczas m.in. Carlos Baleba z Brighton, Adam Wharton czy Angelo Stiller. Ostatecznie żaden transfer nie doszedł do skutku, a temat nowego pomocnika wciąż pozostaje priorytetem dla Rubena Amorima.