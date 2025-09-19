Al-Nassr chce gwiazdę Man United! To stary kolega Ronaldo

Al-Nassr planuje latem przyszłego roku wielki transfer prosto z Premier League. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że Saudyjczycy chcą Casemiro. Pomocnika bardzo dobrze zna Cristiano Ronaldo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Casemiro na liście życzeń Al-Nassr

Al-Nassr w trakcie letniego okna transferowego przeszło duże zmiany. Przede wszystkim w klubie pojawił się nowy trener, który zastąpił Stefano Pioliego. Miejsce włoskiego szkoleniowca zajął dobrze znany w Saudi Pro League, Jorge Jesus, czyli były opiekun Al-Hilal.

Jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu, to Al-Nassr nie oszczędzało na wzmocnieniach. Od sezonu 2025/2026 szatnie razem z Cristiano Ronaldo dzielą tacy gracze jak Joao Felix, Kingsley Coman, Mohamed Simakan czy Inigo Martinez.

Mimo głośnych transferów Al-Nassr nie tak dawno przegrało kolejny mecz, którego stawką było trofeum. W finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej lepsze okazało się Al-Ahli, wygrywając (3:2). W związku z tym zarząd klubu planuje kolejne duże ruchy na rynku transferowym.

Z informacji Mundo Deportivo wynika, że na liście życzeń znalazł się Casemiro. Reprezentant Brazylii gra obecnie w Manchesterze United. Warto dodać, że pomocnik ma ważny kontrakt z Czerwonymi Diabłami do czerwca 2026 roku. Oznacza to, że w styczniu będzie mógł prowadzić negocjacje z dowolnym klubem. Al-Nassr dzięki temu zaoszczędzi na kwocie odstępnego za piłkarza.

Casemiro trafił na Old Trafford latem 2022 roku z Realu Madryt. Jak dotąd zagrał w 129 meczach, w których zdobył 17 bramek. W Al-Nassr miałby szansę ponownie grać w jednym zespole z Cristiano Ronaldo, z którym dzielił stanie w Man United i Realu Madryt.