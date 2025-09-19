Al-Nassr chce gwiazdę Man United! To stary kolega Ronaldo

15:24, 19. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

Al-Nassr planuje latem przyszłego roku wielki transfer prosto z Premier League. Z doniesień Mundo Deportivo wynika, że Saudyjczycy chcą Casemiro. Pomocnika bardzo dobrze zna Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Casemiro na liście życzeń Al-Nassr

Al-Nassr w trakcie letniego okna transferowego przeszło duże zmiany. Przede wszystkim w klubie pojawił się nowy trener, który zastąpił Stefano Pioliego. Miejsce włoskiego szkoleniowca zajął dobrze znany w Saudi Pro League, Jorge Jesus, czyli były opiekun Al-Hilal.

Jeśli chodzi o kadrę pierwszego zespołu, to Al-Nassr nie oszczędzało na wzmocnieniach. Od sezonu 2025/2026 szatnie razem z Cristiano Ronaldo dzielą tacy gracze jak Joao Felix, Kingsley Coman, Mohamed Simakan czy Inigo Martinez.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Manchester United wybrał pomocnika? Promocyjna cena
Sir Jim Ratcliffe
Ratcliffe zareagował na kiepską formę Man United. Co dalej z Amorimem?
Ruben Amorim
Amorim skreślił napastnika. On odejdzie z Manchesteru United

Mimo głośnych transferów Al-Nassr nie tak dawno przegrało kolejny mecz, którego stawką było trofeum. W finale Superpucharu Arabii Saudyjskiej lepsze okazało się Al-Ahli, wygrywając (3:2). W związku z tym zarząd klubu planuje kolejne duże ruchy na rynku transferowym.

Z informacji Mundo Deportivo wynika, że na liście życzeń znalazł się Casemiro. Reprezentant Brazylii gra obecnie w Manchesterze United. Warto dodać, że pomocnik ma ważny kontrakt z Czerwonymi Diabłami do czerwca 2026 roku. Oznacza to, że w styczniu będzie mógł prowadzić negocjacje z dowolnym klubem. Al-Nassr dzięki temu zaoszczędzi na kwocie odstępnego za piłkarza.

Casemiro trafił na Old Trafford latem 2022 roku z Realu Madryt. Jak dotąd zagrał w 129 meczach, w których zdobył 17 bramek. W Al-Nassr miałby szansę ponownie grać w jednym zespole z Cristiano Ronaldo, z którym dzielił stanie w Man United i Realu Madryt.