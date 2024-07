SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Aaron Wan-Bissaka

West Ham faworytem w wyścigu o Wana-Bissakę

Aaron Wan-Bissaka to jeden z piłkarzy, który podczas obecnego letniego okienka transferowego może opuścić Manchester United. Jeśli prawy obrońca odejdzie z drużyny Czerwonych Diabłów, to najprawdopodobniej zostanie w Premier League.

Faworytem do pozyskania 26-latka jest bowiem West Ham United – czytamy na portalu “CaughtOffside”. Klub z Old Trafford jest otwarty na sprzedaż byłego młodzieżowego reprezentanta Anglii i czeka na oferty. Propozycję wkrótce powinni wystosować właśnie włodarze Młotów, którzy szukają wzmocnienia na pozycji prawego obrońcy.

Piłkarz kongijskiego pochodzenia w zespole The Hammers o miejsce w składzie mógłby rywalizować z Vladimirem Coufalem, o ile kontrakt czeskiego zawodnika zostanie przedłużony.

Aaron Wan-Bissaka w barwach Manchesteru United występuje od lipca 2019 roku, gdy przeprowadził się na Old Trafford za 55 milionów euro z Crystal Palace, z którego defensor wypłynął na szerokie piłkarskie kroki. 26-latek w przeszłości był łączony również z powrotem do ekipy Orłów.

Bilans wahadłowego w poprzednim sezonie to 30 meczów i 3 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia go na 20 milionów euro. Umowa Aarona Wana-Bissaki z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc Manchester United nie może liczyć na wielki zarobek.