Man United chciał dokonać dużego transferu. Juventus odmówił

Juventus odrzucił ofertę za Douglasa Luiza

Manchester United dość spokojnie przebrnął przez zimowe okno transferowe. Oprócz pozyskania Patricka Dorgu na Old Trafford przez najbliższe miesiące nie zobaczymy nowych twarzy. Nie oznacza to jednak, że zarząd nie próbował dokonać większej liczby wzmocnień.

Choć większa uwaga Czerwonych Diabłów skupia się na letnich transferach, to w Deadline Day, czyli poniedziałek (3 lutego) Manchester United złożył ofertę za pomocnika Juventusu. Obiektem zainteresowania angielskiego zespołu był Douglas Luiz.

Brazylijczyk dopiero co przeprowadził się wraz ze swoją partnerką Alishą Lehmann do Turynu. Bianconeri zapłacili za pomocnika ponad 50 milionów euro. Choć pomocnik nie potrafi wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie i jest zaledwie zawodnikiem rezerwowym, to Juventus według wieści Tuttosport odrzucił ofertę za 26-latka.

Zainteresowanie na rynku transferowym Douglasem Luizem to nic nowego. Wcześniej o sprowadzenie reprezentanta Brazylii starał się inny klub z Premier League – Manchester City. Na chwilę obecną wiadomo, że piłkarz pozostanie w Serie A do końca sezonu, lecz niewykluczone, że latem ponownie do Turynu wpłynie wiele ofert za zawodnika.

Jak dotąd Douglas Luiz wystąpił w 19 meczach we wszystkich rozgrywkach, zbierając łącznie 656 minut. Kontrakt z włoskim klubem obowiązuje go do czerwca 2029 roku.