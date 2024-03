Sofyan Amrabat nie sprawdza się na wypożyczeniu w Manchesterze United, który go nie wykupi. Zainteresowanie 27-latkiem wykazują natomiast Juventus oraz AC Milan - podaje Tuttosport.

IMAGO / Andrew Yates Na zdjęciu: Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat przebywa na wypożyczeniu w Manchesterze United

Czerwone Diabły nie wykupią jednak pomocnika i ten wróci do Fiorentiny

Reprezentant Maroka latem może zmienić klub wewnątrz Serie A

Sofyan Amrabat na radarze Juventusu oraz Milanu

Zgodnie z najnowszymi informacjami włoskiej gazety “Tuttosport” Sofyan Amrabat w letnim okienku transferowym może liczyć na oferty od gigantów Serie A. Defensywny pomocnik ma bowiem wzbudzać zainteresowanie Milanu oraz Juventusu.

55-krotny reprezentant Maroka obecnie przebywa na wypożyczeniu w Manchesterze United. 27-latek na Old Trafford nie spełnia jednak oczekiwań i po zakończeniu sezonu wróci do Fiorentiny, ponieważ Czerwone Diabły nie mają zamiaru go wykupić.

Sofyan Amrabat podczas aktualnej kampanii rozegrał 22 spotkania, lecz nie strzelił gola, ani nie zaliczył asysty. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.