Man United i Arsenal chcą hiszpańskiego pomocnika. W grze nawet 80 mln euro

Manchester United i Arsenal są zainteresowane pozyskaniem Oihana Sanceta z Athletiku Bilbao - przekazał portal "CaughtOffside". W kontrakcie pomocnika znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 80 milionów euro.

Oihan Sancet na celowniku gigantów z Premier League

Manchester United i Arsenal wydali w letnim oknie transferowym łącznie blisko 550 milionów euro na nowych zawodników. Wyniki klubu z Old Trafford wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Czerwone Diabły plasują się w dolnej części tabeli Premier League, a presja na Rubena Amorima rośnie z każdym kolejnym nieudanym spotkaniem. Portugalski menedżer musi punktować, by uniknąć decyzji o zwolnieniu.

Znacznie spokojniej wygląda sytuacja na Emirates Stadium. Kanonierzy znajdują się w ścisłej czołówce ligi, choć tracą już sześć punktów do liderującego Liverpoolu. Oba kluby zwróciły uwagę na Oihana Sanceta, który reprezentuje barwy Athletiku Bilbao. 25-letni pomocnik wyróżnił się w poprzednim sezonie La Liga, zdobywając 15 bramek w 29 meczach. Hiszpan przyciąga coraz większe zainteresowanie gigantów.

Transfer Sanceta nie będzie jednak prosty, ponieważ w jego kontrakcie znajduje się klauzula gigantyczna odstępnego – 80 milionów euro. Angielskie klubu już rozpoczęły działania, by przekonać Hiszpana do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie.

Na Old Trafford Sancet wskazywany jest jako potencjalna alternatywa dla Bruno Fernandesa, natomiast w Arsenalu mógłby wspierać w środku pola Martina Odegaarda. Choć 25-latek na San Mames stał się gwiazdą, klub nie daje realnych szans na zdobycie najważniejszych trofeów, co może skłonić pomocnika do zmiany otoczenia i rywalizacji na najwyższym poziomie w Premier League.