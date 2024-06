Man United chce piłkarza PSG. Wysłali pierwszą ofertę

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Habib Diarra i Manuel Ugarte

Manuel Ugarte celem transferowym Man United

Manchester United przed rozpoczęciem okna transferowego wyznaczył priorytetowe pozycje, które wymagają wzmocnienia. Wśród nich można wymienić m.in. środek obrony, środek pola oraz pozycję napastnika. Szczególnie zmian w ekipie Czerwonych Diabłów wymaga druga linia, gdzie w przyszłym sezonie zabraknie Casemiro oraz prawdopodobnie Christiana Eriksena. W związku z tym władze klubu podjęły już pierwsze starania w celu sprowadzenia nowego pomocnika.

Jak poinformował portal Sky Sports celem transferowym Manchesteru United jest Manuel Ugarte. Angielski klub wysłał już pierwszą ofertę za piłkarza, lecz Paris Saint-Germain bez cienia wątpliwości odrzuciło ich propozycję. O zainteresowaniu Urugwajczykiem przez zespół z Old Trafford pisał również dziennik L’Equipe, lecz tak samo jak w informacjach z brytyjskich mediów nie podali oni przybliżonej kwoty oferowanej przez Czerwone Diabły.

Manuel Ugarte do PSG trafił dopiero przed rokiem za kwotę 60 milionów euro ze Sportingu CP. W poprzednim sezonie wystąpił w 37 meczach, w których zanotował 3 asysty. Reprezentant Urugwaju nie może jednak liczyć na stałe miejsce w składzie Luisa Enrique, dlatego wcześniej łączono go z transferem m.in. do Juventusu oraz Milanu.

Obecna umowa Ugarte z Paris Saint-Germain obowiązuje do czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt wycenia wartość piłkarza na kwotę 45 milionów euro.