Decyzja zapadła. Manchester United wybrał kierunek na zimę

Manchester United ostatnio został przejęty przez Michaela Carricka. ESPN przekazał natomiast informacje dotyczące strategii klubu z Old Trafford na zimowe okno transferowe.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United zimą nie pozyska nowych graczy

Manchester United ma jasny cel na trwający sezon, którym jest wywalczenie awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem w ostatnim czasie kibiców Czerwonych Diabłów szczególnie interesuje to, czy po zmianie trenera drużyna zostanie wzmocniona nowymi zawodnikami. Nowe wieści w tej sprawie przekazał ESPN.

Źródło przekonuje, że klub dostrzega potrzebę wzmocnienia środka pola. W każdym razie żaden z kandydatów do gry w Manchesterze United nie zostanie zakontraktowany przed końcem stycznia. Angielski klub wykazywał zainteresowanie takimi graczami jak Adam Wharton z Crystal Palace, Elliot Anderson z Nottingham Forest czy Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Ponadto klub z Old Trafford nie planuje w trakcie zimowej sesji transferowej sprzedaży żadnego z zawodników ani wypożyczenia kogokolwiek z kadry.

5 stycznia Manchester United ogłosił zakończenie współpracy z Rubenem Amorimem. Miejsce Portugalczyka najpierw zajął Darren Fletcher, a kilka dni później władze klubu poinformowały o zatrudnieniu Michaela Carricka.

Ekipa z Old Trafford aktualnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli. Manchester United legitymuje się dorobkiem 32 punktów. Do lidera traci 17 oczek. Z kolei już w najbliższy weekend przed drużyną z Old Trafford stanie ciekawe wyzwanie. Manchester United zmierzy się w derbach z Manchesterem City. Spotkanie odbędzie się 17 stycznia o godzinie 13:30.