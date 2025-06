Man City się nie zatrzymuje. Guardiola może dostać gwiazdę PSG

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Guardiola dostanie kolejną gwiazdę? Man City poluje na transfer Donnarummy

Manchester City jest gotowy do przeprowadzenia sensacyjnego transferu. Według najnowszych doniesień Obywatele umieścili na swojej liście życzeń Gianluigiego Donnarummę. Spekulacje dotyczące przyszłości Edersona, który może odejść do ligi saudyjskiej, skłoniły ekipę Pepa Guardioli do poszukiwania nowego golkipera.

Kontrakt włoskiego bramkarza z PSG wygasa w czerwcu 2026 roku, a brak postępu w negocjacjach nad jego przedłużeniem wzbudził zainteresowanie wielu topowych klubów, w tym City. Były skaut Manchesteru United, Mick Brown, zdradził, że Donnarumma jest rozważany jako potencjalny następca Edersona, który w wieku 32 lat może szukać nowych wyzwań. Były angielski bramkarz Paul Robinson podkreślił z kolei, że transfer Włocha byłby ogromnym osiągnięciem dla City, które dysponuje środkami finansowymi, by sprostać zarówno opłacie transferowej, jak i wysokim wymaganiom płacowym zawodnika.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jednak Donnarumma wydaje się być zadowolony w Paryżu. Jak podaje Pete O’Rourke w podcaście Inside Track, PSG robi wszystko, by przekonać Włocha do przedłużenia kontraktu, oferując mu nową umowę, choć z niższą podstawową pensją i premiami zależnymi od liczby występów. Sam bramkarz publicznie podkreślił, że jego priorytetem jest pozostanie w klubie.

Dla Manchesteru City transfer Donnarummy byłby wyzwaniem, zwłaszcza że klub niedawno pozyskał Marcusa Bettinelliego z Chelsea jako rezerwowego dla Edersona i Stefana Ortegi. Dodatkowo, wątpliwości budzi fakt, czy Włoch, znany bardziej jako specjalista od obrony strzałów niż gry nogami, pasowałby do stylu Guardioli, który wymaga od bramkarzy umiejętności rozgrywania piłki.