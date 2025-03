Man City przygotowuje się do pożegnania z jednym z piłkarzy

Man City City ma ambitne plany związane z letnim oknem transferowym. Niemniej pewni gracze będą musieli rozstać się z klubem. Ciekawe wieści w sprawie przekazał "The Sun".

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Guardiola może pożegnać kolejnego gracza. Co czeka Kalvina Phillipsa?

Man City wygląda na to, że niebawem może pożegnać jednego ze swoich graczy. Realny scenariusz zakłada, że z klubem z Etihad Stadium pożegna się Kalvin Phillips. Wieści na ten temat przekazał “The Sun”.

Źródło przekonuje, że zawodnik nie ma zamiaru dłużej zostać w Man City. 29-latek aktualnie jest na wypożyczeniu w Ipswich Town. Nie zapowiada się jednak, aby sezonie Josep Guardiola był przekonany, aby zatrzymać gracza w klubie. Mimo że kontrakt Phillipsa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

“The Sun” daje do zrozumienia, że jedną z opcji dla piłkarza może być przeprowadzka do Leeds United, Wymieniony klub ma Phillipsa pod obserwacją. Sam zawodnik jest podobno otwarty na to, aby wrócić na stare śmieci.

Phillips to piłkarz, mający w tym sezonie na swoim koncie 19 spotkań, notując w nich jedno trafienie. Na boisku zawodnik spędził ponad 1300 minut. Okazję na poprawę swojego bilansu Phillips może mieć już w sobotę. Ipswich zmierzy się wówczas w ramach 29. kolejki ligi angielskiej z Nottingham Forrest.

Urodzony w Leeds piłkarz to także 31-krotny reprezentant Anglii. W trakcie kariery osiągnął wiele sukcesów. Triumfował między innymi w Lidze Mistrzów czy Klubowych Mistrzostwach Świata. Na koncie Phillipsa są też dwa mistrzostwa Premier League. Sukcesy to przede wszystkim następstwo gry w barwach Man City.

