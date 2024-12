fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Man City

Kevin De Bruyne może trafić do Fenerbahce

Manchester City jest w kryzysie, mając kłopot z odnoszeniem zwycięstw. Jednocześnie ostatnio nie brakuje wieści na temat zmiany klubu z udziałem kluczowych graczy. Najnowsze informacje przekazał Fanatik.

Źródło podaje, że Kevin De Bruyne w 2025 roku może trafić do ligi tureckiej. Na dzisiaj wszystko wskazuje na to, że Belg nie przedłuży umowy z gigantem Premier League, która wygasa już za sześć miesięcy. Wykorzystać ten fakt chce Fenerbahce, które ma być poważnie zainteresowanie pozyskaniem. Klub ma plan, aby spróbować pozyskać zawodnika już w trakcie styczniowej sesji transferowej. Jeśli to się nie uda, to wtedy plan B ma zakładać sfinalizowane wolnego transferu z udziałem reprezentanta Belgi w lipcu lub sierpniu przyszłego roku.

De Bruyne to jednak zawodnik, który na brak ofert nie może narzekać. Belgijski zawodnik jest też kuszony przez kluby z Arabii Saudyjskiej i MLS.

W tym sezonie De Bruyne wystąpił łącznie w 15 spotkaniach. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył też dwie asysty. 33-latek dołączył do Manchesteru City w sierpniu 2015 roku z Wolfsburga. Kosztował wówczas 76 milionów euro. Wcześniej zawodnik bronił barw Chelsea, Werderu Brema czy Genku.

De Bruyne gra też od 2010 roku w reprezentacji Belgii. Jak na razie rozegrał w drużynie narodowej 107 meczów.

