Tottenham szykuje hit transferowy. Na stole 50 milionów euro

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank - trener Tottenhamu Hotspur

Malick Fofana głównym celem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur już w minionym letnim okienku transferowym starał się o pozyskanie Malicka Fofany, jednak negocjacje zakończyły się niepowodzeniem. Londyńczycy byli poważnie zainteresowani belgijskim skrzydłowym, lecz Olympique Lyon nie zdecydował się na jego sprzedaż. Koguty nie zamierzają jednak odpuszczać i wciąż traktują 19-letniego zawodnika jako jeden ze swoich głównych celów transferowych. Klub z północnego Londynu planuje wrócić do rozmów, kiedy tylko rynek otworzy się ponownie.

Jak poinformował portal „CaughtOffside.com”, Lyon oczekuje za swoją młodą gwiazdę około 50 milionów euro. Tottenham jest gotów spełnić te wymagania finansowe, ponieważ Koguty wierzą, że Fofana mógłby w dłuższej perspektywie stać się kluczowym zawodnikiem drużyny Thomasa Franka. Londyńczycy muszą się jednak liczyć ze sporą konkurencją – po utalentowanego Belga ustawiają się w kolejce takie zespoły jak Arsenal, Chelsea oraz Bayern Monachium. Walka o podpis piłkarza będzie więc zacięta.

Malick Fofana uchodzi obecnie za jeden z największych belgijskich talentów i wiele wskazuje na to, że już zimą opuści szeregi ekipy Les Gones. Jego dotychczasowy bilans w barwach Olympique’u Lyonu to 65 rozegranych spotkań, 16 zdobytych bramek oraz 8 zaliczonych asyst. Skrzydłowy trafił na Parc OL w styczniu 2024 roku za niespełna 20 milionów euro z rodzimego KAA Gent, którego jest wychowankiem. Dynamiczny rozwój zawodnika sprawił, że jego wartość rynkowa w ostatnim czasie wzrosła ponad dwukrotnie. Zatem potencjalny kupiec musi liczyć się z wyłożeniem na stół ogromnych pieniędzy.