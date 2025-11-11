Arsenal sprowadzi belgijską perełkę? Rywalizuje z innymi potęgami

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Malick Fofana

Malick Fofana na celowniku Arsenalu

Malick Fofana jest obecnie uznawany za jeden z największych talentów występujących w Ligue 1. 20-letni skrzydłowy imponuje formą w barwach Olympique’u Lyon, regularnie wyróżniając się szybkością, dryblingiem oraz skutecznością. Znakomite występy atakującego nie pozostają niezauważone przez czołowe europejskie kluby. W ostatnich tygodniach media informowały, że utalentowany Belg znalazł się na radarze Liverpoolu oraz Barcelony, jednak lista ekip zainteresowanych jego usługami jest jeszcze dłuższa.

Jak poinformował hiszpański dziennik „SPORT”, Malick Fofana wzbudził bowiem również zainteresowanie Arsenalu. Mikel Arteta, menedżer drużyny Kanonierów, ma być pod dużym wrażeniem umiejętności młodego skrzydłowego i chciałby włączyć go do swojego projektu na Emirates Stadium. Szkoleniowiec Arsenalu widzi w nim zawodnika, który mógłby poważnie wzmocnić lewą flankę w londyńskim zespole. Warto dodać, iż za transfer pięciokrotnego reprezentanta Belgii trzeba byłoby zapłacić nawet 60 milionów funtów.

Zdolny napastnik z powodzeniem występuje w barwach Olympique’u Lyon od stycznia 2024 roku, kiedy przeniósł się na Groupama Stadium z KAA Gent za niespełna 20 milionów euro. Od tamtej pory Fofana rozegrał 74 spotkania, zdobył 17 bramek i zanotował 8 asyst. Jego rozwój oraz konsekwencja sprawiły, że stał się jednym z kluczowych zawodników ekipy Les Gones i jednym z najgorętszych nazwisk młodego pokolenia na Starym Kontynencie.