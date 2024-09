Mariusz Malec tego lata był bliski przeprowadzki do Koynasporu, gdzie powędrował Blaz Kramer z Legii Warszawa. Transfer stopera Pogoni Szczecin upadł jednak z powodu kontuzji - donosi Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni Szczecin

Mariusz Malec mógł trafić do Konyasporu

Kilka godzin temu Blaz Kramer został oficjalne zaprezentowany jako nowy zawodnik Konyasporu. 28-letni napastnik przeszedł do tureckiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Legii Warszawa. Wojskowi na sprzedaży pięciokrotnego reprezentanta Słowenii zarobili około 700 tysięcy euro. Co ciekawe, tego lata PKO BP Ekstraklasę na Super Lig mógł zamienić jeszcze jeden piłkarz.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” wynika bowiem, że bardzo blisko przeprowadzki do tej samej drużyny był również Mariusz Malec z Pogoni Szczecin. Co więcej, 29-letni obrońca uzgodnił już nawet z Konyasporem warunki kontraktu indywidualnego, jednak transakcja ostatecznie nie doszła do skutku. Stoper nie mógł bowiem przejść testów medycznych.

To oznacza, że Mariusz Malec pozostanie w zespole Portowców przynajmniej do stycznia, gdy otworzy się zimowe okienko transferowe. Pogoń Szczecin najprawdopodobniej była otwarta na spieniężenie karty zawodniczej doświadczonego defensora, z uwagi na wygasający 30 czerwca 2025 roku kontrakt piłkarza.

Wychowanek Ruchu Chorzów, który następnego lata najpewniej będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu, w 40 spotkaniach poprzedniego sezonu zdobył1 bramkę i zaliczył 2 asysty. Mariusz Malec przywdziewa koszulkę Pogoni Szczecin od lipca 2018 roku, gdy trafił do Dumy Pomorza z Podbeskidzia Bielsko-Biała.