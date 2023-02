PressFocus Na zdjęciu: Mahir Emreli

Mahir Emreli w zimie poprzedniego roku rozstał się z Legią Warszawa i trafił do Dinama Zagrzeb. Po 12 miesiącach reprezentant Azerbejdżanu znowu zmienia klubowe barwy, ale tym razem na zasadzie wypożyczenia. Nowym miejscem pracy napastnika będzie Konyaspor.

Mahir Emreli jest doskonale znany polskim kibicom. Reprezentant Azerbejdżanu zaliczył 33 spotkania w barwach Legii Warszawa, strzelił 11 goli i zanotował dwie asysty. W lutym 2022 roku napastnik rozstał się z klubem w niezwykle kontrowersyjnych okolicznościach. Snajper chęć odejścia z Łazienkowskiej tłumaczył atakiem na autokar stołecznej ekipy. Umowa wiążąca Azera z Wojskowymi została rozwiązana, ale piłkarz musiał zapłacić 15-krotnym mistrzom Polski blisko 105 tysięcy euro.

Po odejściu z Warszawy Emreli trafił do Dinama Zagrzeb, gdzie rozegrał tylko 23 mecze i zaledwie pięć razy umieścił piłkę w siatce. W tym sezonie 25-latek zapisał na swoim koncie 13 pojedynków i trzy trafienia. Brak regularnej gry przekonał go do kolejnej zmiany klubowych barw, tym razem na zasadzie wypożyczenia.

Official: Mahir Emreli ➡️ Konyaspor ✅ https://t.co/PThwxUcqsf — Ižak Ante Sučić (@IASucic) February 14, 2023

Nowym pracodawcą byłego zawodnika Karabachu Agdam będzie turecki Konyaspor. Na Konya Büyükşehir Stadyumu Emreli będzie występował przynajmniej do końca trwających rozgrywek. Klub zapewnił sobie możliwość wykupu.

Anatolijskie Orły obecnie plasują się na 8. miejscu w Süper Lig, a do podium tracą 13 punktów. W ekipie Aleksandara Stanojevicia Azer spotka Konrada Michalaka.