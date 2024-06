PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Oficjalnie: Łukasz Zjawiński wzmocnił Polonię Warszawa

Na koniec minionego sezonu spadł kamień z serca Polonii Warszawa. „Czarne Koszule” bowiem dopiero w ostatniej kolejce zapewniły sobie utrzymanie w Fortuna 1 Lidze. Klub z pewnością kolejną kampanię chciałby zakończyć wyżej w tabeli, dlatego w letnim okienku transferowym może poczynić solidne wzmocnienia.

W czwartek Polonia Warszawa za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej przedstawiła kibicom nowego napastnika. Do stołecznego zespołu dołączył Łukasz Zjawiński, który do tej pory bronił barw Lechii Gdańsk. 22-letni zawodnik podpisał z nowym klubem dwuletnią umowę.

– Przychodzę do Polonii z myślą, żeby walczyć o jak najwyższe cele w tym sezonie. Uważam, że po rozmowach w Klubie i planie, jaki jest na przyszły sezon, to możemy walczyć o coś więcej niż „spokojne” utrzymanie w lidze. Przychodzę tutaj również z myślą, żeby grać, pomagać drużynie, strzelać gole i to jest dla mnie najważniejsze – powiedział Łukasz Zjawiński.

Wychowanek Legii Warszawa w minionej kampanii rozegrał 31 spotkań w koszulce Lechii Gdańsk na zapleczu Ekstraklasy. Łukasz Zjawiński w tym czasie zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę. 22-latek w poprzednim sezonie dwukrotnie rozpoczynał mecz z Polonią Warszawa w wyjściowym składzie. Oba te spotkania zakończyły się wygraną trójmiejskiej drużyny.

