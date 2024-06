PressFocus Na zdjęciu: Szymon Weirauch

Oficjalnie: Lechia Gdańsk pozyskała Szymona Weiraucha

Miniony sezon zakończył się po myśli Lechii Gdańsk. Klub z województwa pomorskiego bowiem zdołał awansować do Ekstraklasy. „Biało-Zieloni” zatem muszą teraz zabrać się ostro do pracy, aby wzmocnić zespół w letnim okienku transferowym.

Jak się okazuje, Lechia Gdańsk w środę ogłosiła pierwsze letnie wzmocnienie. Beniaminek Ekstraklasy za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdził transfer Szymona Weiraucha. 20-latek dołączył do „Biało-Zielonych” na zasadzie transferu definitywnego z Zagłębia Lubin. Zawodnik związał się z nowym klubem aż pięcioletnim kontraktem.

– Szymon to młody i utalentowany bramkarz dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi. Od początku wraz z zarządem klubu budujemy kadrę w oparciu o naszą filozofię pozyskiwania młodych zawodników i stwarzania im warunków do rozwoju. Lechia to dobre miejsce do rozwinięcia skrzydeł i wierzymy, że dzięki sumiennej pracy uda się to Szymonowi – powiedział Jakub Chodorowski, dyrektor sportowy Lechii Gdańsk.

Szymon Weirauch w minionej kampanii rozegrał osiem spotkań na boiskach Ekstraklasy. 20-latek zdołał dwukrotnie zakończyć mecz bez straconego gola. A miało to miejsce w meczach przeciwko Puszczy Niepołomice oraz ŁKS-u Łódź. Golkiper urodzony w Wałbrzychu jednak na przestrzeni całego sezonu przegrał rywalizacje o miejsce między słupkami z Sokratisem Dioudisem.

