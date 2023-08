Romelu Lukaku został oficjalnie zawodnikiem AS Romy - poinformował klub. Belg przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do 30 czerwca 2024 roku.

IMAGO / Alfredo Falcone Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku został wypożyczony z Chelsea do AS Romy

Włoski klub oficjalnie poinformował o sfinalizowaniu ruchu

Belg przyznał, że powitanie kibiców było wyśmienite

Romelu Lukaku wypożyczony z Chelsea do Romy

Romelu Lukaku został wypożyczony z Chelsea do AS Romy. W ten sposób wiadomo już, że nie dojdzie do żadnego zwrotu akcji. Belga będzie występował na Stadio Olimpico do 30 czerwca 2024 roku.

– Powitanie, jakie zgotowali mi klub i kibice, poruszyło mnie i stanowi kolejny bodziec, aby dać z siebie wszystko mojemu nowemu zespołowi. Jako przeciwnik wdychałem atmosferę Stadio Olimpico, czułem ciepło zawodników Romy i dziś miło jest wiedzieć, że jestem tego częścią – takie były pierwsze słowa Lukaku jako zawodnika Giallorossich.

– Miałem okazję spotkać się z właścicielami w ostatnich dniach i uderzyła mnie ich ambicja. Teraz musimy pracować, wykazywać się pokorą i rozwijać się mecz za meczem. Ze swojej strony nie mogę się doczekać, aż będę dostępny dla moich zawodników, kolegów z drużyny, zarówno na boisku, jak i poza nim – przyznał.

