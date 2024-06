Lukaku szuka nowego pracodawcy. Napastnik Chelsea ma cztery opcje

Romelu Lukaku podczas letniego okna transferowego opuści szeregi Chelsea. Jak donosi portal The Telegraph, Belg jest otwarty na przeprowadzkę do Saudi Pro League.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lukaku otwiera się na transfer do Arabii mimo początkowej niechęci

Romelu Lukaku ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w AS Romie. Na ten moment wszystko wskazuje jednak na to, że włoski klub nie wykupi napastnika, a Belg będzie musiał wrócić do Chelsea. Pod znakiem zapytania stoi również przyszłość zawodnika w Londynie. Coraz więcej głosów mówi o tym, że The Blues w najbliższym oknie transferowym zdecydują się sprzedać piłkarza, jeśli otrzymają kwotę 37 milionów euro. The Telegraph sugeruje, że Lukaku ma cztery konkretne kierunki, gdzie może kontynuować karierę.

Ich zdaniem reprezentant Belgii mimo początkowej niechęci otworzył furtkę dla klubów z Arabii Saudyjskiej. Rosły napastnik w przypadku satysfakcjonującej oferty byłby skłonny przyjąć ofertę z Półwyspu Arabskiego. Przed rokiem przez długi czas trwały negocjacje na linii Lukaku – Al-Hilal. Ostatecznie piłkarz nie zdecydował się na tak daleki wyjazd, kategorycznie odrzucając ofertę. Ponadto The Telegraph uważa, że możliwą opcją jest transfer do Fenerbahce, gdzie stery przejął stary znajomy piłkarza Jose Mourinho, który umieścił 31-latka na liście życzeń.

Mimo ofert spoza Włoch niewykluczone, że Romelu Lukaku będzie kontynuował karierę w Serie A. Belg znajduje się również w orbicie zainteresowań Antonio Conte, który został nowym trenerem Napoli. W zespole byłych mistrzów Włoch miałby zastąpić Victora Osimhena, jeśli Nigeryjczyk zdecyduje się odejść. Ostatnią dość kontrowersyjną opcją jest transfer do AC Milanu. Biorąc pod uwagę fakt, że w przeszłości dwukrotnie był piłkarzem Interu taki ruch mógłby spowodować niezadowolenie wśród fanów Rossoneri.