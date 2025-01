Marsylia bierze kolegę Benzemy. Transfer na ostatniej prostej

Olympique Marsylia finalizuje bardzo ciekawy transfer. Do zespołu Olimpijczyków lada moment dołączy Luiz Felipe - poinformował w poniedziałek Fabrizio Romano.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Luiz Felipe zamieni Al-Ittihad na Olympique Marsylia

Olympique Marsylia zanotował wyraźny progres po tym, jak drużynę Olimpijczyków przejął Roberto De Zerbi. W tym momencie klub ze Stade Velodrome zajmuje 2. miejsce w tabeli Ligue 1, tracąc 7 oczek do prowadzącego w stawce Paris Saint-Germain. Dogonienie paryskiego giganta na pewno nie będzie łatwym zadaniem, ale ewentualne wzmocnienia składu bez wątpienia zwiększą szanse zespołu Les Phoceens na końcowy sukces.

Dlatego Olympique Marsylia zapowiedział aktywność w trwającym zimowym okienku transferowym, z czego już się wywiązuje. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, pierwszym styczniowym nabytkiem Fokajczyków zostanie Luiz Felipe. 27-letni środkowy obrońca jest o krok od przeprowadzki do francuskiego klubu, do którego dołączy na zasadzie wolnego transferu, podpisując kontrakt ważny do połowy 2026 roku.

Urodzony w Brazylii reprezentant Włoch po półtorarocznym pobycie w Arabii Saudyjskiej wróci więc do Europy. Mierzący 187 centymetrów stoper trafił do Al-Ittihad we wrześniu 2023 roku, a kwota tego transferu wyniosła wówczas 22 miliony euro.

Zatem odejście doświadczonego zawodnika z saudyjskiej ekipy bez jakiejkolwiek kwoty odstępnego może nieco zaskakiwać. Były piłkarz Realu Betis oraz Lazio Rzym został odstawiony na boczny tor, a w obecnym sezonie rozegrał tylko 1 mecz.