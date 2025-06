Barcelona pracuje nad wielkim transferem. Gwiazdor potwierdził rozmowy

fot. PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona pracuje nad transferem Luisa Diaza

FC Barcelona chce w letnim oknie transferowym wzmocnić ofensywę. Hansi Flick liczy na dodatkowego skrzydłowego w składzie, aby mieć większe pole manewru przy okazji kluczowych spotkań. W tym celu Duma Katalonii rozpoczęła działania dotyczące sprowadzenia Luisa Diaza z Liverpoolu.

Serwis Mundo Deportivo poinformował niedawno, że klub prowadzi rozmowy z piłkarzem. Teraz sam Luis Diaz po części potwierdził te doniesienia, odnosząc się do swojej sytuacji na konferencji prasowej przed meczem reprezentacji Kolumbii. Zawodnik Liverpoolu przyznał, że jego agenci prowadzą rozmowy z klubami i sondują, która opcja będzie dla niego najlepsza. 28-latek nie powiedział wprost o Barcelonie, ale można się domyślać, że chodzi właśnie o tę drużynę.

– Jestem bardzo szczęśliwy w Liverpoolu, zawsze to mówiłem. Od pierwszego dnia, kiedy przybyłem, traktowali mnie bardzo dobrze. Jesteśmy z nimi w kontakcie, ponieważ rozmawiamy z klubami, to normalne, rynek transferowy się otwiera i staramy się zorganizować to, co jest dla nas najlepsze – powiedział Kolumbijczyk.

Barcelona ma nadzieję na pozyskanie Luisa Diaza, ale wiele będzie zależało od decyzji Liverpoolu. Piłkarz ma kontrakt do 2027 roku, a więc The Reds mogą żądać za niego naprawdę pokaźnej kwoty. Mówi się o cenie transferu w granicach 70 milionów euro.