News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz przekazał decyzję o przyszłości. Barcelona i Liverpool już wiedzą

Luis Diaz poinformował zarząd Liverpool, że chce odejść i dołączyć do FC Barcelony. Decyzja ta współgra z planami hiszpańskiego giganta, który już wcześniej wskazał Kolumbijczyka jako priorytetowy cel transferowy na przyszły sezon.

Barcelona dostrzegła w Diazie nie tylko znakomitego skrzydłowego, ale także zawodnika, który zapewni drużynie większą wszechstronność. Piłkarz odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu z Liverpoolem oraz lukratywną propozycję z Al-Nassr z Arabii Saudyjskiej, uznając Dumę Katalonii za swój wymarzony kierunek.

Jego obecny kontrakt z Liverpoolem obowiązuje jeszcze przez dwa lata, co sprawia, że obie strony muszą dojść do porozumienia w sprawie kwoty transferu. The Reds wycenili Kolumbijczyka na 85 milionów euro, jednak FC Barcelona liczy na obniżenie tej ceny. Determinacja piłkarza do zmiany barw klubowych może znacząco pomóc w rozmowach.

W tym sezonie Luis Diaz był niezwykle ważną postacią w zespole Arne Slota. W Premier League piłkarz wystąpił w 36 meczach, zdobył w nich 13 bramek oraz zanotował 7 asyst. Jego skuteczność w ataku bez wątpienia przyczyniła się do zdobycia przez The Reds mistrzostwa Anglii.