Arsenal i Man United biją się o gwiazdkę La Ligi. Zacięta rywalizacja

Lucien Agoume pożądany przez angielskich gigantów

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że Manchester United bacznie obserwuje sytuację Luciena Agoume, który może stać się dla Anglików alternatywą w przypadku niepowodzenia przy transferze Carlosa Baleby z Brighton & Hove Albion. Pomocnik Sevilli wzbudza duże zainteresowanie na rynku, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście potencjalnych przenosin do Premier League. Jak poinformował w mediach społecznościowych Charles Watts, do wyścigu o podpis 23-letniego Francuza dołączył również Arsenal. Oba angielskie kluby widzą w nim zawodnika, który mógłby wzmocnić rywalizację w środku pola i zapewnić jakość na długie lata.

Agoume zdołał już na dobre ugruntować swoją pozycję w La Lidze, uchodząc za jednego z najlepszych defensywnych pomocników hiszpańskiej ekstraklasy. Choć urodził się w Kamerunie, reprezentuje barwy młodzieżowych drużyn Francji, co tylko zwiększa jego rozpoznawalność na międzynarodowej scenie. Kontrakt piłkarza z Sevillą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a wpisana w niego klauzula wykupu wynosi około 40 milionów euro. Taki zapis stawia włodarzy klubu z Andaluzji w bardzo komfortowej pozycji negocjacyjnej, ponieważ potencjalni kupcy muszą liczyć się z wydatkiem rzędu kilkudziesięciu milionów, żeby sprowadzić niezwykle utalentowanego pomocnika.

Lucien Agoume przeprowadził się do Sevilli w styczniu 2024 roku. Początkowo występował tam jedynie na zasadzie wypożyczenia, lecz już pół roku później Hiszpanie zdecydowali się wykupić go z Interu Mediolan za kwotę dokładnie 8 milionów euro. Ten ruch okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Zawodnik szybko stał się bowiem filarem drugiej linii zespołu Los Nervionenses. Do tej pory w koszulce Sevilli rozegrał 55 meczów, w których zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Szybki rozwój, stabilna forma oraz ogromny potencjał sprawiają, że Agoume jest jednym z najbardziej pożądanych pomocników w Europie. Zainteresowanie ze strony Arsenalu i Manchesteru United tylko potwierdza jego rosnącą wartość rynkową.