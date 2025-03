Manchester United zainteresowany bramkarzem. Chcą go największe kluby!

Manchester United myśli nad transferem nowego bramkarza. Andre Onana nie przekonuje, więc na Old Trafford może pojawić się jego następca. Klub obserwuje Lucasa Chevaliera z Lille - ujawnia "Give Me Sport".

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lucas Chevalier

Bramkarz Lille następcą Onany?

Manchester United po kolejnym nieudanym sezonie planuje rewolucję kadrową, która może sięgnąć nawet obsady bramki. W dalszym ciągu nie przekonuje Andre Onana, który w 2023 roku trafił na Old Trafford za kwotę 50 milionów euro. Były zawodnik Interu Mediolan miał zapewnić stabilizację między słupkami i być wyborem na lata. Zarząd klubu traci jednak do niego cierpliwość – mimo upływu kolejnych miesięcy ten wcale się nie rozwija i wciąż popełnia rażące błędy, które na tym poziomie nie powinny się zdarzać.

Pierwotnie Czerwone Diabły miały zamiar dalej stawiać na Onanę, ale nieprzekonujące występy skłoniły do zmiany planów. Wiele wskazuje na to, że podczas letniego okienka do zespołu dołączy jego konkurent. Może się to również wiązać ze sprzedażą Kameruńczyka, choć tu będzie problem ze znalezieniem zainteresowanego, który zapłaci żądaną kwotę.

Manchester United monitoruje rynek bramkarzy w poszukiwaniu odpowiedniego kandydata. “Give Me Sport” informuje, że na celowniku pozostaje Lucas Chevalier, który miał niedawno okazję pokazać się przy okazji rywalizacji z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Bramkarz udowadnia, że Lille jest dla niego już za małe i zasługuje na transfer do klubu z europejskiej czołówki. Oprócz Manchesteru United, jego poczynania śledzą między innymi Paris Saint-Germain, Bayern Monachium oraz Chelsea.

23-latek jest związany z Lille kontraktem do 2027 roku. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.