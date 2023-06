Ruben Loftus-Cheek jest bliski transferu z Chelsea do Milanu, który zapłaci za niego 15 milionów funtów plus dodatki - informuje David Ornstein z The Athletic. Anglik ma zastąpić na San Siro Sandro Tonalego, który trafi do Newcastle Unietd.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Graham Hunt Na zdjęciu: Ruben Loftus-Cheek

Milan znalazł następcę Sandro Tonalego

Na San Siro przeniesie się Loftus-Cheek z Chelsea z 15 mln euro

Obie strony osiągnęły porozumienie, a zgodę na transfer wyraził też zawodnik

Loftus-Cheek wzmocni AC Milan

Ruben Loftus-Cheek, któremu kontrakt z Chelsea wygasa w przyszłym roku, przeniesie się do Milanu. Obie strony osiągnęły już porozumienie w sprawie kwoty odstępnego, która wyniesie 15 mln euro plus dodatki. Rossoneri dogadali się już także z zawodnikiem The Blues, który na San Siro ma podpisać czteroletni kontrakt.

Środkowy pomocnik dołączy w Milanie do byłego kolegi z drużyny Chelsea, Fikayo Tomoriego. 25-letni Tomori jest również wychowankiem akademii The Blues, a do ekipy rossonerich przeniósł się w 2021 roku.

Loftus-Cheek zadebiutował w Chelsea w 2014 roku, ale w Premier League zaistniał na wypożyczeniu w Crystal Palace w sezonie 2017-18. Później był również wypożyczony do Fulham w sezonie 2020/21, po czym ponownie wrócił do Chelsea. Jego karierę wyhamowała w 2019 roku poważna kontuzja Achillesa.

