ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jakub Dziółka

Koki Hinokio bliski przeprowadzki do ŁKS-u Łódź

ŁKS Łódź ma ogromne ambicje związane z powrotem do PKO Ekstraklasy. W obecnym sezonie podopieczni Jakuba Dziółki jednak radzą sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań. „Rycerze Wiosny” bowiem zakończą 2024 rok na dziewiątej pozycji w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Ich strata do miejsca dającego bezpośredni awans do elity wynosi aż 12 punktów.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Tymczasem z obozu ŁKS-u Łódź napływają bardzo ciekawe wieści transferowe. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” poinformował, że pierwszoligowiec lada moment sięgnie po wzmocnienie prosto z PKO Ekstraklasy. Do zespołu Jakuba Dziółki ma trafić Koki Hinokio, który obecnie reprezentuje barwy Stali Mielec.

Japończyk to dobrze znany zawodnik polskim kibicom. 23-latek na naszych boiskach występuje od 2019 roku, kiedy to Stomil Olsztyn pozyskał go z Kumiyamy High School. Później Koki Hinokio bronił barw Zagłębia Lubin, aż trafił do Stali Mielec.

Obecny sezon nie jest udany w wykonaniu japońskiego pomocnika. W trwającej kampanii 23-latek z Osaki rozegrał 10 spotkań na boiskach PKO Ekstraklasy. Zawodnik Stali Mielec niczym specjalnym się nie wykazał, ponieważ nie miał jeszcze udziału przy strzelonym golu. Transfer do ŁKS-u Łódź może okazać się dla Kokiego Hinokio dobrym kierunkiem, aby odbudować formę.