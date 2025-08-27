Liverpool znalazł następcę Salaha?! Transfer już przyszłego lata

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Gracz Bayernu Monachium zastąpi Salaha?

Liverpool na początku tego sezonu radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie należy powiedzieć, że piłkarze Arne Slota idą wcześniej wytyczoną ścieżką, choć nie jest to droga usłana różami. Bardzo długa trwały bowiem męki w starciu z Newcastle United i do ostatnich minut zapowiadało się, że w tym starciu padnie remis. Rzutem na taśmę prowadzenie zapewnił jednak raptem 16-letni Rio Ngumoha.

Tego lata jednak w zespole The Reds nie brakuje nowych twarzy i wiele zapowiada, że ten trend będzie się utrzymywał w najbliższych okienkach transferowych. Według informacji przekazanych przez serwis „Bayern Space”, Liverpool uznał Michaela Olise za idealnego następcę Mohameda Salaha w przyszłym letnim okienku transferowym. Oznaczałoby to, że Francuz z Bayernu Monachium zastąpiłby Egipcjanina, którego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Michael Olise w tym sezonie ma na koncie już siedem spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował dwie asysty. W minionej kampanii 23-letni skrzydłowy rozegrał 50 spotkań i strzelił w nich 17 goli oraz zaliczył także 21 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 100 milionów euro, ale Liverpoolu w transferze ma pomóc klauzula odstępnego zawarta w kontrakcie Bayernu.

