Liverpool chce zatrzymać gwiazdę. Gigant składa ofertę

Liverpool planuje zatrzymać Cody'ego Gakpo, który trafił na listę życzeń Bayernu Monachium - poinformował "Daily Mirror". Skrzydłowy występuje w barwach The Reds od ponad dwóch lat.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Cody Gakpo ma zostać w Liverpoolu

Liverpool FC szykuje się na poważną przebudowę kadry podczas letniego okna transferowego. Według doniesień brytyjskiego „Daily Mirror”, Arne Slot jasno zakomunikował władzom klubu, że nie zamierza rozstawać się z Codym Gakpo, pomimo rosnącego zainteresowania ze strony Bayernu Monachium. Bawarski gigant szuka nowych rozwiązań w ofensywie, a niepewna sytuacja Leroya Sane sprawia, że działacze coraz uważniej rozglądają się za nowym liderem.

Menedżer The Reds zna doskonale możliwości swojego rodaka i wierzy, że może on odegrać kluczową rolę w kolejnym sezonie. Warto dodać, że angielski klub wycenił zawodnika na co najmniej 75 milionów funtów. Kwota może odstraszyć potencjalnych nabywców, ale niekoniecznie Bayern, który dysponuje znacznymi zasobami finansowymi.

Niemniej jednak przyszłość 26-letniego Gakpo wciąż pozostaje niepewna. Z jednej strony mamy stanowcze podejście Slota, który chce zatrzymać skrzydłowego na Anfield Road. Z drugiej, atrakcyjna oferta od klubu pokroju monachijskiego zespołu może skusić zarówno samego zawodnika, jak i zarząd Liverpoolu.

Przypomnijmy, że reprezentant Holandii trafił do Premier League z PSV Eindhoven w styczniu 2023 roku za 42 miliony euro. W barwach Liverpoolu rozegrał dotąd 128 spotkań, w których zdobył 41 bramek. Kontrakt Gakpo z mistrzami Anglii obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.