fot. PressFocus Na zdjęciu: Sandro Tonali

Liverpool jest wciąż w trakcie poszukiwania piłkarzy do pomocy. Daily Express przekonuje, że Juergen Klopp chciałby mieć w swoim zespole Sandro Tonaliego.

Liverpool może niebawem wzmocnić się kosztem Milanu

Na celowniku The Reds znalazł się Sandro Tonali, podaje Daily Express

Rynkowa wartość piłkarza wynosi 57 milionów euro

Tonali na radarze Liverpoolu

Liverpool w tej kampanii na razie nie zachwyca. The Reds pokonali co prawda Man City (1:0) w hicie Premier League, ale w ligowej tabeli ekipa z Anfield Road plasuje się dopiero na ósmym miejsce. Wpływ na to miały przede wszystkim kontuzje w drużynie.

Daily Expres twierdzi, że Liverpool ma konkretne plany związane ze wzmocnieniami. Na celowniku angielskiego teamu znajduje się przede wszystkim Sandro Tonali, broniący aktualnie barw AC Milan.

Od czasu odejścia Jorginho Wijnalduma działacze Liverpoolu nie znaleźli piłkarza, który zapewniłby stabilność w pomocy. Klub wierzy, że Włoch może nadać drużynie niezbędne cechy, a także stać się łącznikiem między obroną a atakiem.

Problemem przy przeprowadzce Tonaliego do Anglii może być jego odnowiona umowa z mediolańczykami, co miało miejsce w minionym miesiącu. Włoch związał się z klubem z San Siro kontraktem do 2027 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 57 milionów euro. Aczkolwiek klub z Mediolanu nie zamierza sprzedać piłkarza za mniej niż 80 milionów euro.

