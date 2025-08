Liverpool dołączył do wyścigu o pomocnika Juventusu

Douglas Luiz w najbliższych tygodniach może wrócić do Premier League. O pomocnika Juventusu walczy m.in. Tottenham. Jak podaje caughtoffside.com do wyścigu dołączył także Liverpool.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Douglas Luiz w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Douglas Luiz latem ubiegłego roku zamienił Aston Villa na Juventus. Przygody na Półwyspie Apenińskim nie zaliczy do udanych. Łącznie rozegrał tylko 27 spotkań, podczas których na boisku spędził zaledwie 877 minut. Jego pobyt w Turynie wielkimi krokami zbliża się do końca. Reprezentant Brazylii został uznany za niewypał transferowy, przez co znalazł się na liście transferowej.

Mimo to na brak zainteresowania narzekać nie może. W mediach co chwilę pojawiają się nowe kluby łączone z pomocnikiem. Wśród nich wymieniano już m.in. Nottingham Forest, Newcastle, Manchester United czy Chelsea. Aktualnie najpoważniejszym kandydatem do pozyskania 27-latka jest Tottenham. Okazuje się jednak, że do wyścigu włączył się jeszcze jeden znany zespół.

Portal Caughtoffside.com poinformował, że zainteresowanie piłkarzem wyraził Liverpool. The Reds mają za sobą pracowite lato, a na wzmocnienia wydali ponad 300 milionów euro. Mimo to Arne Slot wciąż rozgląda się za nowymi piłkarzami, aby zwiększyć głębie składu w środku pola. Problem stanowi kwota transferu, ponieważ Juventus wycenił Douglasa Luiza na 40 milionów euro.

Z racji tego, że Brazylijczyk nie byłby zawodnikiem wyjściowej jedenastki, to jest to kwota zbyt duża jak na rezerwowego. Dlatego też Liverpool ma nadzieje, że uda im się wynegocjować nieco niższą sumę odstępnego.