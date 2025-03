Liverpool chce pozyskać rozgrywającego. Jasny cel transferowy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Rayan Cherki na radarze klubu z Premier League

W Liverpoolu jednym z istotnych tematów jest przyszłość Mohameda Salaha, który nie przedłużył kontraktu i może opuścić Anfield Road. Włodarze angielskiego klubu rozważają latem przebudowę linii ataku. Okazuje się, że zainteresowanie The Reds Rayanem Cherkim może wkrótce przerodzić się w konkretne działania.

21-letni pomocnik rozgrywa fantastyczny sezon w barwach Lyonu, przyczyniając się do ośmiu bramek we wszystkich rozgrywkach. Francuz do swojego dorobku dołożył także aż 18 asyst. Jego świetna forma sprawia, że jest jednym z najbardziej pożądanych młodych talentów w Europie. Po zakończeniu sezonu zainteresowanie zawodnikiem wzrośnie. Już wcześniej był łączony z Borussią Dortmund.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Warto dodać, że Liverpool nie jest jedynym klubem, który monitoruje sytuację Cherkiego. Newcastle United również wykazuje zainteresowanie, ale to The Reds mogą mieć większe szanse na zakontraktowanie Francuza.

Wartość rynkowa 21-letniego zawodnika oscyluje wokół 30 milionów euro. Taką też kwotę musiałby wyłożyć klub z Anfield, by sprowadzić kreatywnego rozgrywającego Lyonu. Przypomnijmy, że jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku.