Liverpool wkrótce może rozstać się z Ibrahimą Konate. Jak się okazuje, defensora może zastąpić inny Francuz. Na celowniku The Reds znalazł się Dayot Upamecano z Bayernu Monachium - donosi "Sport Bild".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Dayot Upamecano wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool fantastycznie rozpoczął zmagania w tym sezonie. Podopiecnzi Arne Slota idą jak burza i są na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrza Premier League. The Reds byli niezwykle aktywni podczas letniego okienka transferowego. Dokonano wiele wzmocnień, które od razu miały wpływ na wyniki drużyny. Kolejnego lata na Anfield Road zapowiadają się roszady. Ibrahima Konate jest jednym z zawodników, którzy może zmienić otoczenie.

Z informacji przekazanych przez „Sport Bild” dowiadujemy się, że Liverpool rozgląda się za nowym defensorem. Ma to zapewne wpływ na doniesienia związane z Ibrahimą Konate. The Reds rozważają sprowadzenie zawodnika, który prezentuje podobny poziom jak Francuz. W kręgu zainteresowań mistrzów Anglii znalazł się bowiem Dayot Upamecano z Bayernu Monachium.

Przyszłość reprezentanta Francji z Bawarczykami wygasa wraz z końcem sezonu. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że współpraca między stronami nie będzie kontynuowana. Całą sytuację może wykorzystać Liverpool, który jednak będzie miał poważnego konkurenta. 26-latek znalazł się również na radarze Realu Madryt.

Dayot Upamecano dotychczas rozegrał 158 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. W tym czasie reprezentant Francji zdołał zgromadzić na swoim koncie pięć trafień, a także 10 asyst.