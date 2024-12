Liverpool wyznaczył plan B. Jeśli nie Zubimendi to gwiazdka Serie A

Liverpool wyznaczył alternatywę w przypadku niepowodzenia transferu Martina Zubimendiego. Według portalu anfieldwatch.co.uk planem B do wzmocnienia środka pola został Samuele Ricci.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Samuele Ricci alternatywą Liverpoolu dla transferu Martina Zubimendiego

Liverpool, choć w ostatnie lato przeprowadził tylko dwa transfery, próbował sfinalizować transfer nowego środkowego pomocnika. Celem włodarzy z Anfield Road był Martin Zubimendi. Reprezentant Hiszpanii obecnie występuje w rodzimej lidze, broniąc barw Realu Sociedad.

Latem plany transferowe The Reds związane ze wzmocnieniem drugiej linii legły w gruzach. Nie oznacza to jednak, że Zubimendi zniknął z radarów. Wręcz przeciwnie Liverpool nadal marzy o sprowadzeniu mistrza Europy. Natomiast tym razem w przypadku niepowodzenia wyznaczył alternatywę. W przypadku braku realizacji celu transferowego uwaga Anglików skupi się na zawodniku Torino.

Jak poinformował portal anfieldwatch.co.uk planem B dla zarządu Liverpoolu jest Samuele Ricci. Utalentowany piłkarz z Włoch wyceniany jest na ok. 60 milionów euro. Kwota jest zbliżona do ewentualnego wydatku na transfer Zubimendiego, więc kwestie finansowe nie powinny stanąć na przeszkodzie w finalizacji transakcji. Natomiast oprócz The Reds pomocnikiem poważnie zainteresowany jest Manchester City, który widzi w nim następcę Rodriego.

Ricci to wychowanek Empoli, skąd zimą 2022 roku przeniósł się do Torino. W zespole z Turynu szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie. Obecnie jest nie tylko jednym z najbardziej obiecujących włoskich piłkarzy, ale również gwiazdą klubu. W koszulce Granaty rozegrał jak dotąd 93 mecze, zdobywając w nich 3 bramki i notując 6 asyst. Na swoim koncie ma również 6 występów w reprezentacji.