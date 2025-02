Liverpool i Manchester United to kluby, które mają powalczyć o jedną z gwiazd Evertonu. Jak informuje CaughtOffside, piłkarz może kosztować nawet 85 mln euro.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Liverpool i Man Utd powalczą o gwiazdę Evertonu

Liverpool intensywnie rozgląda się za nowym środkowym obrońcą, który mógłby zastąpić Virgila van Dijka. Holendrowi kończy się kontrakt i nie wiadomo, czy zostanie przedłużony. Jego ewentualne odejście spowoduje ogromną wyrwę w szeregach defensywnych The Reds.

W nieco innej sytuacji jest Manchester United, który również poszukuje wzmocnień w tej formacji. Czerwone Diabły na ten moment po prostu nie mają stabilności w defensywie i koniecznie potrzebują nowej twarzy do uporządkowania gry obronnej.

Jak informuje serwis CaughtOffside, oba kluby obrały ten sam cel transferowy. Mianowicie na radarze Liverpoolu i Man Utd znalazł się Jarrad Branthwaite z Evertonu, który od wielu miesięcy imponuje formą na boiskach Premier League. Anglik wydaje się wyjątkowo dobrą opcją ze względu na doświadczenie w lidze oraz perspektywiczność.

Jednak Everton nie ma zamiaru łatwo oddawać tak cennego piłkarza. The Toffees chcieliby przedłużyć kontrakt z 22-latkiem do 2030 roku, a jego sprzedaż rozważą dopiero, gdy ktoś zaoferuje kwotę w granicach 85 milionów euro. Pytanie tylko, czy sam zawodnik będzie tak samo chętny na pozostanie, wiedząc, że może liczyć na transfer do dużo większego klubu.