Liverpool wytypował następcę Salaha. Notuje znakomity sezon

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah może opuścić Liverpool

W ostatnich tygodniach nie milkną plotki na temat potencjalnego transferu Mohameda Salaha. Gwiazdor Liverpoolu budzi bardzo duże zainteresowanie w Arabii Saudyjskiej. Kluby z tego kraju szykują się na kolejne gigantyczne ruchy, które przyniosą tamtejszej lidze jeszcze większą popularność.

Na początku kwietnia serwis TEAMtalk poinformował, że Al-Ittihad szykuje się do złożenia oferty za Salaha w wysokości 70 milionów funtów. To na pewno kwota, którą rozważą władze The Reds, patrząc na fakt, że Egipcjanin ma ważny kontrakt tylko do 2025 roku. Jeśli klub nie dogada się z nim w sprawie odnowienia umowy, to letnie okno stanie się ostatnią okazją do pokaźnego zarobku ze sprzedaży skrzydłowego.

Następcą Salaha w Liverpoolu ma zostać Mohammed Kudus

Potencjalne odejście Mohameda Salaha zmusiło Liverpool do poszukiwań następcy. Jak przekonuje Fichajes.net, The Reds uważnie monitorują sytuację Mohammeda Kudusa, który w debiutanckim sezonie w Premier League wywarł naprawdę dobre wrażenie.

Reprezentant Ghany w barwach West Hamu rozegrał łącznie 43 mecze, zdobył w nich 17 goli i zanotował 5 asyst. Kudus jest bardzo ważną postacią Młotów i przede wszystkim wykazuje się sporą wszechstronnością. W tym sezonie David Moyes wystawiał piłkarza na co najmniej czterech różnych pozycjach w ataku. Ze statystyk wynika, że najlepiej czuje się na prawym skrzydle, gdzie także występuje Mohamed Salah.

Sezon 2023/2024 Mohamed Salah Mohammed Kudus Mecze 38 43 Gole 24 17 Asysty 13 5

Fulham Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2024 11:00 .

Czy Kudus byłby dobrym następcą Salaha? Tak 24% Nie 31% Trudno powiedzieć 45% 165 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Trudno powiedzieć

SPRAWDŹ: Barcelona szykuje hit transferowy! Były gwiazdor Realu na celowniku