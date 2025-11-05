Liverpool wskazał następcę swojej gwiazdy. Szykuje się głośny transfer

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Konstantinos Koulierakis na celowniku Liverpoolu

Liverpool ma za sobą koszmarny październik. Pod wodzą Arne Slota mistrzowie Anglii ponieśli aż cztery porażki z rzędu w Premier League. Przełamanie przyszło dopiero w 10. kolejce, gdy na Anfield The Reds pokonali Aston Villę (2:0). Zespół z Merseyside traci obecnie siedem punktów do prowadzącego Arsenalu, a w klubowych gabinetach trwają już przygotowania do zimowego okna transferowego.

Według doniesień, jednym z tematów jest przyszłość Ibrahima Konate, którego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Francuz budzi zainteresowanie kilku europejskich gigantów, w tym Realu Madryt. Jak informuje „TBR Football”, Liverpool rozważa sprowadzenie Konstantinosa Koulierakisa z VfL Wolfsburg jako potencjalnego następcę Francuza. 21-letni Grek imponuje spokojem, dojrzałością i jest lewonożny, a takich środkowych obrońców brakuje na rynku.

Koulierakis, który trafił do Wolfsburga z PAOK-u Saloniki w ubiegłym roku za około 12 milionów euro, rozegrał w tym sezonie 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach i jest jednym z wyróżniających się defensorów 1. Bundesligi. Serwis Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 25 milionów euro.

Władze Wolfsburga zdają sobie sprawę, że rosnące zainteresowanie ich zawodnikiem może doprowadzić latem do sporej rywalizacji. Niemiecki klub nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim młodym talentem, choć atrakcyjna propozycja finansowa mogłaby skłonić Wilki do rozstania w styczniu.