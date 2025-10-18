Liverpool wskazał następcę Konate. Transferowy hit na horyzoncie

Liverpool zamierza w styczniu ruszyć po Ousmane’a Diomande ze Sportingu - informuje Daily Express. 21-latek miałby być alternatywą dla Marca Guehiego z Crystal Palace.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ousmane Diomande na celowniku Liverpoolu

Liverpool, mistrz Anglii z ubiegłego sezonu, po letnich transferach wciąż uchodzi za faworyta do obrony tytułu. Arne Slot od dłuższego czasu planuje wzmocnienie środka obrony, szczególnie w kontekście niepewnej przyszłości Ibrahimy Konate. Francuz nadal nie przedłużył wygasającego w czerwcu 2026 roku kontraktu i znajduje się na radarze Realu Madryt.

Na liście życzeń The Reds znajduje się Marc Guehi, który latem przyszłego roku będzie dostępny za darmo. Zawodnik Crystal Palace ma jednak wiele atrakcyjnych ofert, co utrudnia jego pozyskanie. Reprezentant Anglii może szczególnie liczyć na propozycje z Hiszpanii i Anglii.

W związku z tym Liverpool rozważa alternatywę i wskazano na Ousmane’a Diomande. 21-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej od blisko trzech lat występuje w Sportingu Lizbona. Według serwisu Transfermarkt.de, jego wartość rynkowa wynosi blisko 50 milionów euro.

Diomande w tym sezonie miał ograniczone możliwości pokazania swoich umiejętności w Portugalii, ponieważ doznał kontuzji mięśniowej. W październiku wrócił na ławkę rezerwowych i wkrótce powinien powrócić do pełnej dyspozycji. W obecnym sezonie zagrał dotychczas jedynie dwa mecze. W trakcie kariery reprezentował barwy m.in. FC Midtjylland.