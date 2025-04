Liverpool rozgląda się za letnimi wzmocnieniami. The Reds tymczasem skupili swoją uwagę na rozchwytywanym graczu. Na ich radarze znalazł się Ademola Lookman z Atalanty Bergamo - donosi "Corriere dello Sport".

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Ademola Lookman wzbudził zainteresowanie Liverpoolu

Liverpool nie tak dawno uciął transferową sagę z udziałem Mohameda Salaha oraz Virgila van Dijka. Liderzy Premier League ostatecznie doszli do porozumienia ze swoimi gwiazdami i przedłużyli z nimi umowy. The Reds jednak nie planują zmieniać celów dotyczących wzmocnień. Władze z Anfield Road wciąż rozglądają się za wielkimi nazwiskami, które mogłyby trafić do ekipy prowadzonej przez Arne Slota.

Najnowsze doniesienia transferowe z obozu Liverpoolu tymczasem przekazuje włoska prasa. Dziennik „Corriere dello Sport” przekazał, że uwaga The Reds jest skupiony na gwieździe Serie A. W ich kręgu zainteresowań znalazł się Ademola Lookman z Atalanty Bergamo. Nigeryjczyk jednak wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. A w grze o jego transfer liczy się m.in. Manchester United.

Przyszłość Ademoli Lookmana w Atalancie Bergamo stoi pod dużym znakiem zapytania. Nie tak dawno nigeryjski skrzydłowy popadł w konflikt z Gian Piero Gasperini. Co prawda, doszło do złagodzenia konfliktu na linii piłkarz – trener, ale wciąż pozostaje spora szansa, że 27-latek zmieni barwy klubowe. Całą sytuacją właśnie może wykorzystać Liverpool.

Ademola Lookman w obecnym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Atalanty Bergamo. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 18 trafień, a także siedem asyst.