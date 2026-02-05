Liverpool szykuje ofertę. Możliwy transfer z Serie A

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Zeki Celik w kręgu zainteresowań Liverpoolu

Liverpool nie spełnia oczekiwań swoich kibiców w trwającym sezonie Premier League. Nastroje na Anfield poprawiło jednak przekonujące zwycięstwo nad Newcastle United (4:1), które pozwoliło zespołowi złapać oddech po słabszym okresie. Obecnie The Reds zajmują szóste miejsce w ligowej tabeli. Arne Slot zdaje sobie sprawę, że aby rywalizować na wszystkich frontach, potrzebuje szerokiej i jakościowej kadry.

Nie jest tajemnicą, że holenderski szkoleniowiec domaga się wzmocnienia prawej strony defensywy. Aktualni mistrzowie Anglii bacznie monitorują Zekiego Celika z AS Roma. Kontrakt 28-letniego obrońcy obowiązuje do końca obecnego sezonu, co oznacza, że zawodnik już teraz może prowadzić rozmowy z potencjalnymi pracodawcami.

Jak informuje włoski dziennikarz Marco Conterio, o doświadczonego reprezentanta Turcji zabiega kilka czołowych europejskich klubów. Kilka tygodni temu zainteresowanie jego usługami przejawiały również Manchester United oraz Chelsea. Jednak to Liverpool ma obecnie uchodzić za jednego z najbardziej konkretnych kandydatów do zakontraktowania defensora.

Dla władz klubu z Anfield szczególnie istotny jest fakt, że Celik mógłby trafić do zespołu na zasadzie wolnego transferu. Obrońca Romy uchodzi za solidnego i zdyscyplinowanego taktycznie piłkarza, który potrafi odnaleźć się zarówno w grze defensywnej, jak i ofensywnej. Jego styl gry może dobrze wpisywać się w intensywność rozgrywek Premier League.

Celik do rzymskiego klubu dołączył w 2022 roku z LOSC Lille za około siedem milionów euro. W bieżących rozgrywkach rozegrał 29 spotkań, w których zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty.