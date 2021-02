Transferowa ofensywa Liverpoolu w ostatnim dniu okna transferowego. Bliski przenosin do The Reds jest obrońca Preston North End Ben Davies, ale klub z Anfield Road ma również nadzieję na finalizację transferu Ozana Kabaka z Schalke 04 Gelsenkirchen.

Wzmocnienie defensywy oraz zwiększenie pola manewru menedżerowi Juergenowi Kloppowi jest obecnie priorytetem dla władz klubu z Anfield Road. Liverpool doszedł już do porozumienia z Preston North End w sprawie transferu 25-letniego Bena Daviesa, który przechodzi już badania medyczne. To jednak niejedyny obrońca, który może trafić do The Reds przed zamknięciem okna transferowego.

Jak informuje Sky Sports przedstawiciele Liverpoolu czynią również intensywne starania mające na celu sprowadzenie do zespołu Ozana Kabaka. 20-latek jest obecnie zawodnikiem niemieckiego Schalke 04 Gelsenkirchen. Według medialnych doniesień Liverpool pracuje nad tym, aby sprowadzić go do zespołu na zasadzie wypożyczenia z opcją definitywnego transferu po zakończeniu sezonu. Za wypożyczenie na konto Schalke 04 miałoby trafić około 2,5 miliona funtów.

Klub z Gelsenkirchen jest gotowy pozwolić Kabakowi na odejście, ale tylko po wcześniejszym sprowadzeniu jego następcy. Nie będzie to jednak łatwo, bowiem okno transferowe w Niemczech zostanie zamknięte o godzinie 18:00. Schalke 04 wytypowało już konkretnego kandydata, ale ma niewiele czasu na sfinalizowanie ewentualnych rozmów.

Kabak rozwiązaniem problemów kadrowych Liverpoolu?

Transferowa ofensywa Liverpoolu związana jest z dużymi problemami kadrowymi, z którymi od dłuższego czasu zmaga się Juergen Klopp. Poważne kontuzje wyeliminowały z gry w obecnym sezonie Virgila van Dijka i Joe Gomeza. Z problemami zdrowotnymi nieustannie zmagają się również Fabinho i Joel Matip. W efekcie w ostatnim ligowym meczu z West Hamem United na środku defensywy The Reds zagrali Jordan Henderson i Nathaniel Phillips.

Kabak od dłuższego czasu znajduje się w kręgu zainteresowań Liverpoolu. Reprezentant Turcji zawodnikiem Schalke 04 jest od lipca 2019 roku, kiedy za 15 milionów euro przeszedł ze Stuttgartu. Pół roku wcześniej trafił na niemieckie boiska z Galatasaray Stambuł, którego jest wychowankiem. Na boiskach Bundesligi rozegrał do tej pory 55 spotkań, zdobywając sześć goli.