Liverpool nieustannie szuka środkowego pomocnika, który zbliży się poziomem do Fabinho. Według portalu TeamTalk trener Arne Slot naciska na sprowadzenie Adriena Rabiota.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Slot chce, aby Liverpool sprowadził Adriena Rabiota

Okno transferowe w Premier League trwa od kilku dobrych tygodni, lecz Liverpool wciąż nie przeprowadził żadnego transferu. Mimo faktu, że na liście życzeń The Reds widnieje duża liczba zawodników, władze klubu nie spieszą się z podjęciem radykalnych kroków. Arne Slot odbył już rozmowy z dyrektorem sportowym o potrzebie wzmocnień i wyznaczył kilka pozycji, na których oczekuje nowych zawodników. Jedną z nich jest środek pola, gdzie holenderski szkoleniowiec widzi poważne braki.

Z informacji portalu TeamTalk wynika, że Slot wskazał konkretnego kandydata, którego chciałby w zespole. Mowa o byłej gwieździe Juventusu, która jest do wzięcia za darmo. Adrien Rabiot po zakończeniu sezonu opuścił Turyn w związku z wygaśnięciem obowiązującego do 30 czerwca kontraktu. Holender widzi we francuskim pomocniku idealnego następcę Fabinho na pozycji numer 6. Po odejściu Brazylijczyka klub nie zdecydował się na zakup odpowiedniej klasy piłkarza w drugiej linii.

Rabiot na bezrobociu na brak zainteresowania narzekać nie może. Matka oraz agentka piłkarza Veronique Rabiot rozmawiała m.in. z Interem i AC Milanem. Problemem przy chęci sprowadzenia reprezentanta Francji są wysokie żądania płacowe. Pomocnik chciałby inkasować prawie 100 tysięcy funtów tygodniowo, co przekracza możliwości finansowe większości zainteresowanych klubów.