Liverpool po sezonie może pożegnać Mohameda Salaha. The Reds już rozglądają się za następcą Egipcjanina. Na ich celowniku znalazł się Mohamed Amoura z VfL Wolfsburg - informuje "The Mirror".

Źródło: The Mirror / Fichajes

Amoura zastąpi Salaha w Liverpoolu?

Liverpool w obecnym sezonie spisuje się znakomicie. The Reds zmierzają po tytuł mistrzowski Premier League, a także są faworytem do wygrania Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Arne Slota jednak po sezonie może przejść drastyczną przebudowę. Z klubem bowiem może pożegnać się m.in. Mohamed Salah. Kontrakt Egipcjanina na Anfield Road wygasa wraz z końcem sezonu i obecnie strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedłużenia współpracy.

Władze Liverpoolu nie zamierzają stać bezczynnie i zaczęły rozglądać się za następcą Mohameda Salaha. W mediach przewijało się mnóstwo nazwisk łączonych z drużyną prowadzoną przez Arne Slota. Najnowsze doniesienia jednak w tej sprawie przekazuje serwis „The Mirror”. Otóż w kręgu zainteresowań The Reds znalazł się Mohamed Amoura, który na co dzień reprezentuje barwy VfL Wolfsburg.

Reprezentant Algierii byłby dla Liverpoolu całkiem interesującą opcją. Transfer bowiem nie wiązałby się z wielkimi kosztami. Niemiecki klub bowiem wycenia swojego gracza na 30 milionów euro. A taka kwota nie stanowi żadnego problemu władzom z Anfield Road.

Mohamed Amoura w obecnym sezonie ma na koncie 25 spotkań w koszulce VfL Wolfsburg. W tym czasie 24-latek zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć osiem asyst.