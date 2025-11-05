Liverpool rusza po gwiazdę PSG. Na stole 150 mln euro

Liverpool planuje wielki transfer. Według "Fichajes" klub z Anfield Road przygotowuje ofertę wartą nawet 150 milionów euro za Vitinhę z PSG, który stał się jednym z najbardziej pożądanych pomocników w Europie.

Liverpool celuje w Vitinhę i chce zdominować zimowe okno transferowe

Liverpool zamierza wzmocnić środek pola w imponującym stylu. Angielski gigant jest gotów zaoferować nawet 150 milionów euro za Vitinhę, 25-letniego pomocnika Paris Saint-Germain. To dowód na ambicje klubu, który po letniej przebudowie planuje kolejny ważny krok, by dominować w europejskim futbolu.

Vitinha rozegrał już ponad 150 spotkań w barwach PSG, zdobył 21 bramek i zaliczył 20 asyst. Portugalczyk uchodzi za zawodnika, który potrafi kontrolować tempo gry i nadać płynność ofensywie. Dla Liverpoolu byłby to transfer strategiczny. Zawodnik mógłby stanowić fundament drużyny na lata i wypełnić lukę po odejściu kilku doświadczonych graczy środka pola.

Według źródeł zbliżonych do klubu, PSG wyceniło Vitinhę na około 90 milionów euro. Liverpool jednak rozważa ofertę znacznie wyższą, by uprzedzić konkurencję i zapewnić sobie transfer jeszcze zimą. The Reds liczą, że ich projekt sportowy i prestiż Premier League przekonają piłkarza do przenosin na Wyspy.

Sprowadzenie Vitinhi nie będzie jednak łatwe. Jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku, co daje PSG mocną pozycję negocjacyjną. Francuzi nie zamierzają sprzedawać swojego pomocnika, chyba że otrzymają propozycję nie do odrzucenia.

Dla Liverpoolu byłby to kolejny wielki transfer po spektakularnych letnich wzmocnieniach. Dla samego Vitinhi z kolei decyzja o przejściu do Premier League mogłaby okazać się punktem zwrotnym w karierze. Jeśli transfer dojdzie do skutku, The Reds dokonają jednego z najgłośniejszych ruchów podczas zimowego okienka.

