Liverpool poszukuje wzmocnień, obrońca priorytetem

Liverpool FC według najnowszych informacji mediów wyraża poważne zainteresowanie jednym z defensorów Interu Mediolan. Stefan De Vrij znalazł się na celowniku mistrzów Anglii, podaje FCInterNews. Słowak miałby wzmocnić w ekipie z Anfield Road rywalizację w obronie.

Liverpool FC został w ostatnim czasie sponiewierany w defensywie. Angielska drużyna musi borykać się z kontuzjami kluczowych zawodników do gry w obronie. W związku już w styczniu sternicy klubu z Anfield Road będą szukali wzmocnień. Idealnym kandydatem wydaje się obrońca Nerazzurich.

Stefan De Vrij miałby w szeregach angielskiego zespołu stać się alternatywą dla wyłączonych z gry Joe Gomeza, czy Virgila Van Dijka. Pierwszy ma problemy z więzadłem rzepki. Holender natomiast naderwał więzadło krzyżowe.

Liverpool na polowaniu w Serie A?

Co prawda angielski klub ma na swoim celowniku reprezentanta Słowacji. Kłopot jednak tym, że aktualny klub piłkarza nie kwapi się do jego sprzedaży. De Vrij ma kontrakt ważny z Interem do końca czerwca 2023 roku. Rynkowa wartość zawodnik jest natomiast szacowana na mniej więcej 60 milionów euro.

Słowak trafił do przedstawiciela Serie A w 2018 roku z SS Lazio. Jak na razie w koszulce Czarno-niebieskich wystąpił łącznie w 97 meczach, notując w nich pięć trafień i tyle samo asyst. Tylko w trakcie kampanii 2020/2021 zawodnik rozegrał 15 meczów, w których spędził na boisku 1276 minut.

Intensywny czas przed mistrzami Anglii

The Reds mają za sobą zremisowany bój z Fulham FC. Tymczasem już w środowy wieczór zmierzą się z Tottenhamem Hotspur. Drużyna z miasta Beatlesów powalczy o swoje ósme zwycięstwo w sezonie, chcąc awansować na pozycję lidera rozgrywek. Liverpool traci aktualnie punkt do podopiecznych Jose Mourinho.

Oprócz potyczki z Tottenhamem ekipę Juergena Kloppa czekają jeszcze trzy spotkania w 2020 roku. Rywali The Reds będą: Crystal Palace, West Bromwich Albion oraz Newcastle United. Z kolei tuż po Nowym Roku piłkarze Liverpoolu zagrają z Southampton FC.