Liverpool poluje na gwiazdora Realu. Perez może go sprzedać!

Liverpool planuje wzmocnienie środka pola, a na liście życzeń znajduje się Eduardo Camavinga. Real Madryt nie wyklucza sprzedaży gwiazdora, o ile wpłynie za niego odpowiednia oferta - sugeruje Ekrem Konur.

fot. Maciej Rogowski Na zdjęciu: Eduardo Camavinga (w środku)

Camavinga opuści Santiago Bernabeu? Może zagrać w Anglii

Real Madryt przeszedł rewolucję w trakcie sezonu, choć długo wolał jej uniknąć. Po przegranym finale Superpucharu Hiszpanii z Barceloną pracę stracił Xabi Alonso, a na ławce trenerskiej zastąpił go Alvaro Arbeloa. Klub jest rozczarowany wynikami, ale nie zmienia strategii i wciąż wierzy w swoich piłkarzy. Media sugerują, że latem nie dojdzie do poważnych zmian kadrowych, a zamiast tego wzmocnione zostaną przede wszystkim dwie pozycje – środek defensywy oraz druga linia.

Celem Realu jest pozyskanie nowego środkowego pomocnika, który docelowo zastąpi Toniego Kroosa. Na szczycie listy życzeń znajduje się Kees Smit – utalentowany piłkarz AZ Alkmaar, który latem będzie naciskał na transfer do jednego z europejskich gigantów. Koszt tej operacji może wynieść około 60 mln euro.

W przypadku transferu Smita, na Santiago Bernabeu może zabraknąć miejsca dla jednego z pomocników. Świetny sezon rozgrywa Aurelien Tchouameni, a Federico Valverde to jeden z liderów szatni. Na straconej pozycji stoi więc Eduardo Camavinga, bez którego Real na pewno sobie poradzi. Florentino Perez jest otwarty na jego sprzedaż, o ile otrzyma odpowiednią finansowo ofertę.

Po Camavingę może się zgłosić Liverpool. Na Anfield trwa debata w sprawie rozczarowującego sezonu i sposobów na poprawę gry drużyny. Jednym z nich jest właśnie wzmocnienie drugiej linii i sprowadzenie właśnie Francuza. Dla piłkarza z kolei liczy się w tym momencie tylko Real, gdzie chciałby pozostać na długie lata.